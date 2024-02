Uwaga kierowcy! Utrudnienia w rejonie lotniska Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Informujemy kierowców o utrudnieniach na drogach dojazdowych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice–Pyrzowice, jakie mogą wystąpić w najbliższy piątek w dniu 23 lutego od 10.00 do 15.00. Prosimy o zapoznanie się z wyznaczonymi objazdami oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych na miejscu przez policjantów.

Przewidywane utrudnienia w piątek 23 lutego 2024 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w rejonie lotniska w Pyrzowicach, na odcinku od ronda na DK 78 i trasą S1 do ronda z ulicą Piłsudskiego, związane są z przejazdem rolników. Dlatego też prezentujemy planowany przebieg wydarzenia (oznaczony wykrzyknikiem na mapie) oraz trasy alternatywne, prowadzące do portu lotniczego.

Prosimy wszystkich o właściwe zaplanowanie podróży do lotniska oraz zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, a także sygnałów dawanych przez policjantów i inne służby uprawnione do kierowania ruchem pojazdów.

Dojazd do lotniska, od strony Tarnowskich Gór dla samochodów osobowych, będzie możliwy z DK 78 w ulicę Męczenników, następnie ulicą Wolności w kierunku portu.

Dla pojazdów ciężarowych przejazd będzie możliwy w kierunku trasy S1 lub dalej DK 78. Alternatywną trasą, dla ominięcia wskazanych utrudnień, będzie możliwość przejazdu DW 913 w kierunku DK 86 w Będzinie.

Od strony Siewierza, aby ominąć powstałe utrudnienia, należy kierować się w Mierzęcicach w stronę trasy S1/A1, a w przypadku dojazdu do lotniska, należy skręcić w ulicę Gminną/Wspólną, a następnie Kolejową i dalej przez ulicę Siedliska w kierunku portu.