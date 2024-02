Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany przez bieruńskich kryminalnych

Jaworzniccy policjanci przekazali do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie cztery jednostki broni palnej wraz z amunicją stanowiące wartość historyczną, która została zabezpieczona do prowadzonych postępowań. Jednostki broni pochodzą m.in. z okresu I wojny światowej. Ogromną stratą byłoby przekazanie ich do zniszczenia, więc policjanci zrobili wszystko, aby wzbogaciły kolekcję wystawy muzeum i aby były podziwiane przez kolejne pokolenia.