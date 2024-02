Uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Data publikacji 02.02.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Funkcję szefa śląskich policjantów objął inspektor dr Tomasz Michułka. Jego uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk.

Dzisiaj śląscy policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji powierzono inspektorowi dr. Tomaszowi Michułce. Dzisiaj, 2 lutego br. został on oficjalnie powołany na to stanowisko przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego.

Uroczystego wprowadzenia nowego szefa śląskich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk.



Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecny był Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, pełniąca obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Katowicach inspektor dr Gabriela Socha, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mirosław Synowiec, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, pułkownik Adam Kurek, Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Sylwia Zawistowska-Pańczyk, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkomisarz Arkadiusz Wydrych, Zastępca Naczelnika Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji podinspektor Rajmund Rydzyk oraz inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza śląskiego garnizonu, przedstawiciele związków zawodowych oraz policyjni kapelani.



Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło powitanie ze sztandarem przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po chwili inspektor dr Tomasz Michułka złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi dr. Rafałowi Kochańczykowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Komendant wręczył również oficerowi decyzję o zmianach kadrowych.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników.



Najpierw głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor dr Rafał Kochańczyk, który stwierdził, że jest przekonany, że bezpieczeństwo na terenie województwa śląska było na wysokim poziomie.

Gratulując objęcia stanowiska inspektorowi Tomaszowi Michułce, Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział: "Panie Tomaszu, podejmuje Pan służbę w regionie, który nigdy nie zasypia. To Śląsk, to jest ponad 5 milionów ludzi (...) gdzie współpraca z podmiotami zewnętrznymi jest na bardzo wysokim poziomie". Podkreślił, że spoczywa nad nim wielka odpowiedzialność.

Obejmujący stanowisko Pierwszego Policjanta śląskiego garnizonu inspektor dr Tomasz Michułka podziękował za pokładane w nim zaufanie i powierzenie mu misji kierowania największym polskim garnizonem Policji. Nowy komendant podkreślił, że "Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to Policja" (Robert Peel), nawiązując w ten sposób do tego, że Policja może dobrze realizować swoje zadania tylko w ścisłym partnerstwie ze społeczeństwem, opartym na zaufaniu i wzajemnej życzliwości.

Następnie swoje wystąpienia okolicznościowe wygłosił gość honorowy, Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Wojewoda Śląski życzył nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach samych sukcesów i podkreślił, że funkcję tę pełnić będzie osoba doświadczona i odpowiedzialna, i zaznaczył, że liczy na owocną współpracę w przyszłości, a także na to, że wszystkie problemy, które się pojawią, będą na bieżąco sprawnie rozwiązywane.

Z dniem 2 lutego 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie powołał inspektora dr. Tomasza Michułkę na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Z tym samym dniem inspektor Mariusz Krzystyniak zakończył pełnienie powierzonych mu 13 stycznia br. obowiązków kierowania śląskim garnizonem Policji i powrócił do sprawowania swojej funkcji na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.