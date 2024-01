Tyski profilaktyk odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem i działaniem na rzecz niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia. Właśnie za ten dar młodszy aspirant Paweł Tutas, profilaktyk z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, został odznaczony krzyżem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Policjant oddał już 25 litrów krwi.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się na sali kongresowej Stadionu Śląskiego w Chorzowie uhonorowano osoby najbardziej zaangażowane w ideę krwiodawstwa. Wydarzenie to uświadamia, jak bezcenne jest oddawanie krwi i zachęca innych do dzielenia się tym unikalnym darem.

Wśród wyróżnionych osób znalazł się policjant z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Młodszy aspirant Paweł Tutas, pełniący na co dzień służbę w Zespole do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii został odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenie to wręczane jest osobom, które oddały ponad 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Młodszy aspirant Paweł Tutas w Policji służy od 10 lat. Oddał już 25 litrów tego najcenniejszego daru życia, a co najważniejsze, nie ma zamiaru na tym poprzestać.

Gratulujemy i zachęcamy innych do zostania dawcą. Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje, a każda kropla jest bezcenna, ponieważ ratuje to, co najcenniejsze – ludzkie życie.