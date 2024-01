Nielegalnie pędził bimber. Nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 19.01.2024 Powrót Drukuj Aparaturę do domowej produkcji alkoholu etylowego oraz około 450 litrów gotowego alkoholu zabezpieczyli policjanci w jednym z mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju. 36-letni mężczyzna wytwarzał alkohol, nie mając stosownego zezwolenia. Za nielegalne wyrabianie napojów spirytusowych bez odpowiedniego wpisu do rejestru grozi kara do roku pozbawienia wolności.

Jastrzębscy policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że jeden z mieszkańców Jastrzębia-Zdroju może posiadać środki zabronione oraz alkohol bez wymaganego zezwolenia. We wtorek mundurowi zapukali do drzwi domu podejrzewanego 36-letniego mężczyzny. W wyniku przeprowadzonego przeszukania stróże prawa zabezpieczyli narkotyki oraz aparaturę do wyrabiania alkoholu domowym sposobem, pojemniki z alkoholem o łącznej pojemności 450 litrów oraz około 170 litrów zacieru służącego do produkcji alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za posiadanie środków zabronionych, nie uniknie również odpowiedzialności za nielegalne wytwarzanie alkoholu. Zgodnie z ustawą o wyrobie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W Polsce produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa. W praktyce oznacza to, że produkcja bimbru na własny użytek, czyli nawet w niewielkich, niehandlowych ilościach, jest prawnie zabroniona i podlega karze do roku pozbawienia wolności.