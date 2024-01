Służy pomocą, bo ma to we krwi

W 2023 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 1741 postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliły 564 osoby (w tym 108 kobiet). Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.