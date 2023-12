Zadbajmy o mieszkanie wyjeżdżając na święta

To hasło spotu profilaktycznego, zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego żywieckiej Komendy Policji przy wsparciu Urzędu Gminy w Jeleśni oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni. Jest on adresowany do kierowców i porusza ważny problem zajmowania przez nich miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do obejrzenia filmu!