Policjanci uczcili pamięć tragicznie zmarłego strażaka-nurka

Jak co roku, przełom października i listopada to czas wytężonej pracy policjantów, szczególnie tych z drogówki. By każdy mógł bezpiecznie dojechać i wrócić z odwiedzin grobów swoich bliskich, w całej Polsce prowadzona jest policyjna akcja. O przebiegu działań oraz zmianach w organizacji ruchu i utrudnieniach, będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.