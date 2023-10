127 km/h w obszarze zabudowanym, bez uprawnień i z pasażerem

Policjant jest funkcjonariuszem publicznym, a nie osobą powszechnie znaną. W związku z tym chroni go prawo w zakresie ochrony jego wizerunku. Zlekceważyła to mieszkanka Katowic, która bez zgody policjantki nagrała podczas interwencji jej wizerunek i pomimo wyraźnego sprzeciwu, opublikowała nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych, dodając do niego obraźliwy komentarz. Sprawa trafiła do sądu.