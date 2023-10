„Dziękujemy i doceniamy Państwa niełatwą pracę” Data publikacji 14.10.2023 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przesłano maila z podziękowaniami dla policjantów. Wiadomość dotyczyła empatii, jaką wykazali się mundurowi. Kobieta wyraziła słowa uznania za zaangażowanie oraz zrozumienie i profesjonalnie przeprowadzoną interwencję.

Każdego dnia policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, wykonują czynności związane ze sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i podejmują szereg interwencji. Cieszy nas, gdy codzienna praca stróżów prawa jest doceniana. Zdarza się, że osoba, wobec której policjanci wykonywali czynności, wyrazi swoją wdzięczność. Tak też było tym razem, gdy jedna z jastrzębianek napisała między innymi te słowa w podziękowaniu, które wpłynęło na ręce Pana Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju.



Treść podziękowań:

„Zwracam się do Pana z podziękowaniem za piątkową (6.10.) interwencję (...) Pana dwójki policjantów (niestety nie pamiętam stopni ani nazwisk). Wykazali się oni bardzo dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem i jednocześnie taktem. Wytłumaczyli wszystkie procedury i wykazali się duża empatią i zrozumieniem jednocześnie tłumacząc obowiązujące przepisy. Dzięki postawie tej dwójki młodych policjantów czułyśmy się naprawdę bezpiecznie. Dziękujemy i doceniamy Państwa niełatwą pracę”



W piątek, 6 października 2023 roku parę minut przed godziną 20.00 na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta prosząc o pomoc dla mamy, gdyż nie jest w stanie sama jej pomóc. Z wypowiedzi zgłaszającej wynikało, że starsza Pani mieszka sama i od dłuższego czasu jej stan psychiczny drastycznie się zmienia, a stan zdrowia podupada w zastraszającym tempie.

Dyżurny natychmiast zareagował na to zgłoszenie i na miejsce skierował policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mundurowi pomogli seniorce oraz córce, która potrzebowała wsparcia oraz dobrej rady. W trakcie oczekiwania na pogotowie mundurowi służyli dobrym słowem oraz wytłumaczyli obowiązujące przepisy, gdzie można szukać pomocy.

Jastrzębianka doceniła zaangażowanie i profesjonalizm policjantów, którzy pomogli jej mamie. Cieszymy się, gdy praca policjantów spotka się z uznaniem osób, wobec których wykonujemy swoje codzienne czynności. Takie miłe słowa, to wspaniała nagroda za zaangażowanie policjantów w zadania, które na co dzień wykonują.