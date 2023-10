Podejrzewany o podpalenie mieszkania w rękach mundurowych

Już jutro Oddział Prewencji Policji w Katowicach otworzy swoje bramy dla uczniów szkół średnich, posiadających w swoich strukturach klasy o profilu mundurowym. „Poznaj nas – zostań śląskim policjantem” – to wydarzenie adresowane do młodzieży, która wybierając swoją edukację w klasach mundurowych, myśli już o służbie w granatowym mundurze. Aby pomóc im w tym wyborze, śląscy mundurowi zapoznają wszystkich chętnych z zasadami naboru oraz tajnikami służby w Policji. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie przedstawicieli wszystkich Redakcji wraz z fotoreporterami 5 października o 9.30 do Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.