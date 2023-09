XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Większość ze służących na Śląsku policyjnych czworonogów to psy patrolowo-tropiące. Oznacza to, że mogą one być wykorzystywane zarówno podczas zabezpieczeń imprez masowych, jak i do zatrzymywania osób, czy przeszukiwania terenu w celu odnalezienia zaginionych. W tym tygodniu odbyła się atestacja aż 30 służbowych psów, nie tylko tych patrolowo-tropiących.