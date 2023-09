Narkotyki warte ponad milion złotych oraz broń przechwycone przez policjantów

Nieraz jako społeczeństwo pokazujemy, że potrafimy się zjednoczyć i wspierać w trudnych momentach. Pokazujemy, że „jak się czegoś nie da, to tym bardziej się da”. Na takie wsparcie liczy Natalia, córka policjanta, której leczenie jest kosztowne, ale skuteczne. Dzięki Waszej pomocy Natalka będzie mogła liczyć na powrót do normalności i szczęśliwego dzieciństwa, a przede wszystkim na życie bez bólu. Dzięki Wam może to być możliwe, a kilka złotych mniej na koncie na pewno nie zrobi różnicy…