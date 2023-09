Pomagamy i chronimy Data publikacji 10.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieraz z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – policjanci pomagają i chronią. W drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu przypomnienie, jak ważna jest pierwsza pomoc osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach życiowych.

„Pomagamy i chronimy” - to motto nie tylko polskiej Policji. Je to przede wszystkim misja, którą stróże prawa i pracownicy Policji wypełniają z dumą. Ta policyjna dewiza czasami ma bardzo konkretną formę...

Przekonał się o tym mieszkaniec Kobióra, który wracając do domu w nocy, nie zauważył wystawionych elementów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, potknął się i upadł tak nieszczęśliwie, że obdarł niemal całą twarz. Zaalarmowane służby ruszyły na miejsce. Pszczyńscy policjanci, którzy dotarli tam jako pierwsi, natychmiast udzielili pierwszej pomocy 66-latkowi. Stróże prawa pozostali z mężczyzną do czasu przyjazdu ratowników medycznych, którzy przebadali pokrzywdzonego. Na szczęście okazało się, że nic poważnego się nie stało. Poturbowanego mieszkańca powiatu pszczyńskiego policjanci odwieźli do domu, gdzie zaopiekowała się nim rodzina.

W sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych.

Przypominamy!

Szybkie udzielenie pomocy w ciągu 2-3 minut, zwiększa szanse na przeżycie od 40 do 60% . W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak, w istotnej kolejności:

zabezpieczenie miejsca wypadku;

sprawdzenie stanu poszkodowanego: podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości oraz zlokalizowanie odniesionych urazów;

zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych;

prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe;

wykonanie pozostałych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego;

ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas).

Numery alarmowe w Polsce

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):