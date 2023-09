Areszt za posiadanie znacznej ilości amfetaminy Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarząd w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z jastrzębskimi kryminalnymi zatrzymali w Jastrzębiu-Zdroju 33 i 35-letniego mężczyznę. Policjanci zabezpieczyli ponad 1000 gramów płynnej amfetaminy, z której można sporządzić aż 4 kg narkotyków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją prokuratury najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Mężczyźni zostali zatrzymani w poniedziałek w godzinach nocnych w Jastrzębiu-Zdroju. Z ustaleń policjantów CBŚ w Kielcach oraz jastrzębskich kryminalnych zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej wynikało, że jeden z mieszkańców Jastrzębia-Zdroju może przewozić w swoim pojeździe narkotyki. Obaj mężczyźni zostali skontrolowani przez policjantów na ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju. 33 i 35-latek byli kompletnie zaskoczeni widokiem mundurowych. Nie spodziewali się, że są obserwowani przez policjantów. Kiedy się zorientowali, było już za późno na ucieczkę. 35-latek miał przy sobie reklamówkę, którą chwilę wcześniej przekazał mu 33-latek. Wewnątrz znajdował się pojemnik z płynną substancją. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to płynna amfetamina. Podczas dalszych przeszukań mundurowi w mieszkaniu 35-latka zabezpieczyli marihuanę.



Na tym etapie prowadzonego postępowania 35-letni podejrzany będzie odpowiadał za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 33-latek odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków zabronionych, co jest zagrożone karą nawet 12 lat więzienia. Decyzją sądu obaj mężczyźni spędzą w areszcie najbliższe 3 miesiące, o co wnioskował prokurator.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Mundurowi sprawdzają od kogo podejrzany nabył narkotyki oraz do kogo miały one trafiać.