Policjant z Gliwic w pożarze stracił cały dobytek. Potrzebna pomoc

Zawierciańscy policjanci walczący na co dzień z przestępczością gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który handlował „markową kawą”. Mieszkaniec Zawiercia na jednym z internetowych portali sprzedażowych oferował kawę z podrobionymi znakami handlowymi. Stróże prawa zabezpieczyli prawie 1 tysiąc opakowań trefnego towaru. 34-latek usłyszał 29 zarzutów. Wczoraj do sądu skierowano akt oskarżenia. Mężczyzna był też poszukiwany. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości inne przestępstwa.