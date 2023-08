Mundurowy uratował kotka biegającego po wiślance Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant cieszyńskiej grupy Speed, podczas służby nocnej zauważył biegającego po drodze krajowej numer 81 malutkiego kotka. Czworonóg zagrażał sobie, ale też innym pojazdom. Funkcjonariusz natychmiast zwabił i zabrał zwierzę z drogi. Sam opłacił mu wizytę u weterynarza oraz zapewnił schronienie w swoim domu. Teraz poszukuje właściciela.

Podczas jednej z ostatnich służb nocnych policjanci cieszyńskiej grupy Speed patrolowali wiślankę. Tuż przed północą w miejscowości Zbytków jeden z funkcjonariuszy zauważył błąkającego się po drodze małego kotka. Mundurowy niezwłocznie ruszył mu na pomoc. Zwabił wystraszone zwierzę i zabrał do radiowozu. Póżniej pojechał z nim także do weterynarza, który profesjonalnie zajął się czworonogiem.

Policjant rozpytał okolicznych mieszkańców o właściciela kotka oraz umieścił informację na portalach społecznościowych, jednak dotychczas nikt czworonoga nie rozpoznał. Istnieje prawdopodobieństwo, że został on wyrzucony z jednego z przejeżdżających tamtędy samochodów.

Funkcjonariusz przyznaje, że jest miłośnikiem zwierząt i w domu ma już cztery koty, z czego aż trzy uratowane w czasie poza służbą. Zdecydował, że i ten — piąty — do chwili odnalezienia właściciela zamieszka u niego. Jeśli jednak właściciel nie odnajdzie się, zwierzę zostanie z nim na stałe, powiększając grono jego kocich towarzyszy.

Film Uratowany czworonóg.mp4