Policjanci zabezpieczali koncerty zespołu Rammstein

Kierujący motocyklem dopuścił się czynnej napaści na policjanta z siemianowickiej drogówki, który próbował go zatrzymać do kontroli drogowej. Mężczyzna potrącił stróża prawa, a następnie już pieszo kontynuował ucieczkę. Drugi z policjantów rozpoczął pościg, podczas którego oddał strzał ostrzegawczy z broni palnej. Pomimo tego sprawca zbiegł. Błyskawiczne ustalenia doprowadziły do jego zatrzymania w Chorzowie. 28-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiącu do aresztu.