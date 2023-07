Jaworzniccy policjanci pomogli kajakarzom Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jaworzniccy policjanci udzielili pomocy na zbiorniku wodnym OWR Sosina, po tym jak zauważyli przewrócony kajak. Dwóch mężczyzn wpadło do wody i traciło siły, próbując odwrócić kajak. Mundurowi natychmiast podjęli akcję ratunkową, dzięki czemu nikomu nic się nie stało.

Jaworzniccy policjanci, pełniąc służbę na zbiorku wodnym OWR Sosina, zauważyli przewrócony do góry dnem kajak, a obok niego dwie osoby unoszące się na wodzie. Od razu podjęli akcję ratunkową. Po dopłynięciu okazało się, że kajak, którym pływało dwóch mężczyzn przewrócił się, nabrał wody i zatonął. Mężczyźni byli zmęczeni ciągłymi próbami jego wynurzenia. Policjanci natychmiast wyciągnęli ich z wody oraz udzielili niezbędnej pomocy. Następnie pomogli wydobyć kajak. 19-letni mieszkaniec Olkusza i 20-letni mieszkaniec Kolbarku, po przypomnieniu im podstawowych zasad pływania kajakiem, nadal mogli cieszyć się wypoczynkiem na wodzie.

Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad: