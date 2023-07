Motocyklista przekroczył prędkość o prawie 100 km/h Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieodpowiedzialne zachowanie motocyklisty utrwalone przez policyjny wideorejestrator. Kierowca pędził prawie 200 km/h w szortach i koszulce z krótkim rękawem. Za swoje zachowanie 39-latek został ukarany wysokim mandatem.

W trakcie patrolu miasta policjanci z chorzowskiej drogówki zwrócili uwagę na motocyklistę, który poruszał się znacznie szybciej, niż pozwalają ograniczenia. Wynik pomiaru wskazał niespełna 200 km/h na odcinku gdzie obowiązuje limit 100 km/h . Dopiero gdy sytuacja na drodze zmusiła motocyklistę do zwolnienia, zauważył i usłyszał radiowóz z policjantami próbującymi zatrzymać go do kontroli. Na domiar złego mieszkaniec Katowic ubrany był w szorty i koszulkę z krótkim rękawem. Taki strój nawet przy prędkościach zgodnych z ograniczeniami w przypadku upadku nie zapewniłby odpowiedniej ochrony. Kierujący miał świadomość tak rażącego przekroczenia prędkości. Został ukarany mandatem w kwocie 2500 zł , a jego konto punktów karnych powiększyło się o 15.

Motocyklisto, pamiętaj!

zawsze dostosowuj prędkość do warunków na drodze

nie wymuszaj pierwszeństwa

zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów

nie popisuj się ryzykowną jazdą przed innymi — to może kosztować zdrowie, a nawet życie ciebie lub inne osoby

zadbaj o odpowiednią odzież najlepiej w jaskrawych kolorach. Kask ochronny, ochraniacze, odpowiednie buty i rękawice zwiększą twoje bezpieczeństwo, a jaskrawe kolory sprawią, że będziesz lepiej widoczny

