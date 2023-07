Policjant potrzebuje pomocy na kosztowną rehabilitację Data publikacji 01.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Oskar Wojciechowski to policjant z częstochowskiej drogówki, który do tej pory chronił i pomagał innym, a teraz sam potrzebuje pomocy. Jego dotychczasowe życie przerwała rzadko spotykana choroba - zespół Guillaina-Barrégo. Jego przyjaciele rozpoczęli zbiórkę na kosztowną rehabilitację. Prosimy o pomoc i wsparcie dla naszego kolegi!

Oskar Wojciechowski ma 26 lat. Od 2017 roku pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie w Wydziale Ruchu Drogowego, gdzie codziennie chronił i pomagał innym. Teraz sam potrzebuje pomocy…



Dotychczasowe życie Oskara zmieniło się 3 maja, gdy źle się poczuł i trafił do szpitala, a po kilku dniach był już całkowicie sparaliżowany. 9 maja usłyszał diagnozę – przyczyną jego złego stanu zdrowia jest zespół Guillaina-Barrégo. Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która doprowadza do osłabienia mięśni i uczucia mrowienia w różnych częściach ciała. W niektórych przypadkach może wywołać paraliż, a nawet doprowadzić do śmierci.



Oskar, na co dzień aktywny, uśmiechnięty i pełen optymizmu, teraz nie jest w stanie podnieść się z łóżka i potrzebuje stałej opieki. Aby mógł wrócić do sprawności niezbędna jest kosztowna rehabilitacja.

Oskar przebywa w centrum rehabilitacji w Krakowie i jest poddawany zabiegom, dzięki którym jest szansa, że wróci do zdrowia i do służby. Niestety jej miesięczny koszt przekracza możliwości finansowe policjanta. Dlatego jego przyjaciele rozpoczęli zbiórkę, by Oskar mógł przez kolejne miesiące kontynuować leczenie.



Prosimy o pomoc i wsparcie dla naszego kolegi.



Poniżej link do zbiórki.

Link: https://pomagam.pl/w66em8