Na skraju jutra – wspólnie w trosce o przyrodę i zwierzęta Data publikacji 16.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zanim rozpoczną się wakacyjne wyjazdy, żorska Policja i Urząd Miasta Żory zaprosili młodzież, policjantów sąsiadujących jednostek, przedstawicieli organizacji na rzecz ochrony zwierząt oraz dziennikarzy do udziału w spotkaniu dotyczącym ochrony przyrody oraz praw zwierząt. Partnerami wydarzenia, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, był Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. Inicjatywie towarzyszył wernisaż prac przygotowanych przez młodzież.

Czwartkowe spotkanie w imieniu organizatorów rozpoczął aspirant Marcin Leśniak oraz Adrian Lubszczyk – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory, którzy wprowadzili zaproszonych gości w tematykę spotkania. Następnie mundurowy zaprezentował garść statystyk dotyczących poruszanych tematów oraz ich aspekty prawne.

Kamila Siedlarz - specjalista ds. behawiorystyki zwierząt i zoopsychologi opowiedziała o roli zwierząt na przestrzeni dziejów i obecnie, o ich prawach i o tym, jak są łamane, a także o inicjatywach i organizacjach wspierających zwierzęta. Zwróciła też uwagę na to, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia powinna być świadoma i przemyślana, bo niesie za sobą długotrwałe konsekwencje.

O tym, co dzieje się ze zwierzęciem, które zostaje porzucone i jak wygląda adopcja psa ze schroniska, opowiadał zaprezentowany w kolejnej części spotkania filmowy reportaż, przygotowany przez uczennice Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera – Natalię Łobodę i Aleksandrę Kałat.

Kolejnymi prelegentkami była Anita Materzok - naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej UM Żory oraz Mirosława Knura – kierownik Referat Utrzymania Terenów Miejskich, które opowiedziały o tym, w jaki sposób Miasto Żory pomaga zwierzętom oraz jak ograniczana jest bezdomność zwierząt w naszym mieście.

O działaniach na rzecz ochrony przyrody, a także o gospodarce leśnej opowiedział Tomasz Olszewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik. Przybliżył on także zakres działań leśniczych oraz przypomniał podstawowe zasady obowiązujące osoby przebywające w lesie. Dzika przyroda z lasu czasem jednak lubi zajrzeć do miasta.

O tym, jak się zachować, kiedy w sąsiedztwie zabudować spotkamy lisa, dzika czy inne zwierzę powiedziały Anna Buchta - naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM Żory oraz Iwona Fojcik – inspektor tego Wydziału. Poruszyły one także temat tego, jak się zachować, gdy widzimy zwierzę, które naszym zdaniem potrzebuje pomocy, zaznaczając, że warto w tym zakresie skorzystać z fachowej porady.

Starszy kapitan Andrzej Pilny - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Żorach opowiedział o działaniach związanych z zagrożeniami dla przyrody stanowiącymi znaczącą część pracy strażaków. Strażak przybliżył także temat zagrożeń wynikających z wypalania traw i nieużytków.

Następnie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć spot autorstwa Eryka Chmiela – ucznia ZS nr 2 w Żorach, zwracający uwagę na temat właściwego zagospodarowania śmieci. Był on wstępem do ostatniego wystąpienia, w którym Joanna Leśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami UM Żory przypomniała, dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna, jakie daje nam korzyści i jakie konsekwencje może nieść niedostateczne poświęcanie uwagi temu zagadnieniu.



Naszą wspólną inicjatywą chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, że troska o przyrodę jest w naszym wspólnym interesie, że to nasz zbiorowy obowiązek. To od nas zależy, w jakim świecie będziemy żyli my i przyszłe pokolenia.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczniów III klasy technikum fotografii i multimediów Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera pt. „Na skraju jutra”. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości – Pan Michał Woś. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji na rzecz ochrony zwierząt, Inspektoratu Sanitarnego z oddziałem w Rybniku, harcerzw Związku Harcerstwa Polskiego, mundurowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz sąsiadujących jednostek Policji związani z ochroną praw zwierząt i środowiska, a także uczniowie szkół średnich - w tym klas mundurowych.





Przypominamy ponadto o policyjnych akcjach na rzecz ochrony środowiska i zwierząt:

Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Audiodeskrypcja.m4a Opis nagrania: Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.