Żywieccy policjanci wsparli akcję charytatywną „Wiosna na okrągło” Data publikacji 12.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 15 maja trwa wirtualna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Wiosna na okrągło”. Jej celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, ale także wsparcie podopiecznych Fundacji. W akcję włączyli się żywieccy policjanci, którzy w czasie wolnym przejechali na rowerach wskazany dystans, a także zasilili konto fundacji.

Jeszcze do 15 czerwca każdy chętny może wspomóc Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach biorąc udział w akcji „Wiosna na okrągło”. Aby to zrobić, wystarczy przejechać dowolny dystans przez minimum 25 minut i udokumentować go, rejestrując się wcześniej online pod adresem zapisyonline.pl. Wniesiona w formie darowizny opłata startowa trafia na konto Fundacji.



Żywieccy policjanci w myśl hasła „Pomagamy i chronimy” już wywiązali się z tego przyjemnego obowiązku. W czasie wolnym, łącząc przyjemne, czyli rowerowe wycieczki, z pożytecznym – wsparcie Fundacji, dołączyli do akcji.



Organizatorem akcji jest Wydział Prezydialny Gabinetu KGP i Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.



Zachęcamy do włączenia się w pomaganie! Poniżej regulamin.