Policjanci odzyskali skradziony samochód i zlikwidowali „dziuplę” Data publikacji 08.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z jastrzębskiej komendy zatrzymali 35-latka podejrzanego o paserstwo. Na jego posesji policjanci odnaleźli rozebrany w znacznym stopniu samochód kia. Pojazd wartości 300 tysięcy złotych kilka dni wcześniej został skradziony w Łodzi, a następnie pozbawiony karoserii i większości części. Podejrzanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju uzyskali informację, że na terenie prywatnej posesji może znajdować się tak zwana dziupla. Kryminalni ustalili, że znajduje się tam samochód, który został skradziony 26 kwietnia w Łodzi. W piątek, 5 maja 2023 roku, jastrzębscy kryminalni przystąpili do realizacji i pojechali pod wytypowany adres. Na miejscu przeszukali posesję. W garażu oraz piwnicy stróże prawa ujawnili rozebrany w znacznym stopniu samochód marki kia. Obok leżały wymontowane części. Po sprawdzeniu w bazie informatycznej policjanci potwierdzili, że właśnie ten pojazd o wartości 300 tysięcy złotych został skradziony na terenie Łodzi.

Do sprawy został zatrzymany 35-latek, który trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili mu zarzut paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia. Na wniosek policjantów i prokuratury, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.