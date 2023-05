Motoserce w Pszczynie

Policjanci Referatu Patrolowo–Interwencyjnego katowickiej komendy pomogli kierującej, która miała atak epilepsji za kierownicą samochodu. Mundurowi udzielili kobiecie pierwszej pomocy i zapewnili jej opiekę do czasu przyjazdu karetki pogotowania. Apelujemy do wszystkich o empatię i zainteresowanie nietypowymi zachowaniami na drodze, co może niejednokrotnie uratować czyjeś życie.