Udzielili pomocy kierującej, która miała atak epilepsji Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu Patrolowo–Interwencyjnego katowickiej komendy pomogli kierującej, która miała atak epilepsji za kierownicą samochodu. Mundurowi udzielili kobiecie pierwszej pomocy i zapewnili jej opiekę do czasu przyjazdu karetki pogotowania. Apelujemy do wszystkich o empatię i zainteresowanie nietypowymi zachowaniami na drodze, co może niejednokrotnie uratować czyjeś życie.

Do zdarzenia doszło na ulicy Iłłakowiczówny. Gdy policjanci z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego Wydziału Prewencji katowickiej komendy jechali radiowozem na interwencję, zauważyli fiata punto, który stał na pasie ruchu z włączonym silnikiem i blokował przejazd innym samochodom. Kierujący, zdenerwowani postojem fiata trąbili, usiłując wymóc na kierującej zjechanie na pobocze drogi. Powiadamiając dyżurnego o podjęciu działania na ulicy Iłłakowiczówny, oficer dyżurny skierował na wcześniejszą interwencją inny patrol. Policjanci, widząc, że z kierującą, dzieje się coś niepokojącego, podbiegli do auta, wyłączyli silnik i udzielili jej pierwszej pomocy. Kobieta nie była w stanie odpowiedzieć logicznie na jakiekolwiek pytania. Jej stan zdrowia znacząco się pogarszał. Na miejsce natychmiast przyjechała wezwana karetka pogotowia, która zabrała 62-latkę do szpitala. Okazało się, że podczas jazdy kobieta doznała nagłego ataku epilepsji. Na szczęście sytuacja ta nie doprowadziła do żadnego zdarzenia drogowego, a kierująca w porę trafiła pod opieką lekarzy. Na miejsce dotarli również jej bliscy, którzy zabezpieczyli samochód.

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby reagowali w sytuacjach, kiedy zachowanie innych kierujących jest podejrzane. Wykonanie telefonu na nr 112 i powiadomienie odpowiednich służb może uratować komuś życie albo na przykład zapobiec dalszej jeździe przez nietrzeźwego kierującego.