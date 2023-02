Nowy wizerunek ikony śląskiej profilaktyki Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Maskotka śląskiej Policji „Sznupek” od blisko dwóch dekad towarzyszy policjantom z województwa śląskiego w ich misji edukacji społecznej. Już od 5 grudnia 2003 roku, kiedy to pojawił się po raz pierwszy, ma za zadanie pomagać w nauce podstawowych zasad bezpieczeństwa, oraz właściwych nawyków i postaw. Teraz, po wielu latach nadszedł czas na zmiany w jego wizerunku.

Wizyta „Sznupka” to zawsze wielka atrakcja dla najmłodszych. W maskotce postrzegają przyjaciela, który pomaga im zrozumieć skomplikowane tematy w przystępny sposób. „Sznupek” jest przede wszystkim symbolem bezpieczeństwa – przy jego pomocy dzieci poznają zasady prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Ale to nie tylko edukacja – maskotka wzbudza także uśmiech i sympatię, co z pewnością ułatwia nawiązywanie kontaktu z policjantami i buduje pozytywne relacje z nimi.

Nowy wizerunek „Sznupka”, który został wprowadzony zgodnie z jego "wkroczeniem w wiek dorosły", to kolejny etap w historii tej popularnej maskotki. Jego aktualny wygląd wprowadza nowe elementy kolorystyczne, które sprawiają, że jest on bardziej nowoczesny i przystosowany do wymagań dzisiejszych czasów. Zmiana kolorów w kostiumie maskotki sprawia, że „Sznupek” jest jeszcze bardziej rozpoznawalny i atrakcyjny dla dzieci. Charakterystyczny uśmiech i sympatyczna aparycja maskotki pozostają niezmienne, co gwarantuje, że „Sznupek” będzie cieszył się sympatią dzieci i dorosłych i skutecznie pomagał w profilaktyce społecznej.

Zmiany te postanowiono uczcić organizując spotkanie z dziećmi z Przedszkola Publicznego nr 50 w Katowicach, w którym dzięki wizycie naszej maskotki zapewniono radość, uśmiech, mnóstwo wrażeń, ale przede wszystkim było to okazją do edukacji najmłodszych. Na potrzeby spotkania z przedszkolakami napisana została bajka pt. „Zaginiony Piotruś”, którą zaprezentowano w postaci magicznego teatrzyku kamishibai i rymowany wierszyk:

„SZNUPEK” Sznupek uwielbia z dziećmi spotkania (nie lubi tylko za ogon szarpania) Chętnie pocieszy, doradzi, odwiedzi Lubi być w ruchu więc rzadko siedzi Gdy jesteś w szpitalu, po ciężkiej chorobie I smutne myśli krążą Ci po głowie Pamiętaj, że Sznupek chętnie Cię odwiedzi Przytuli, pogłaszcze, przy Tobie posiedzi Sznupek lubi także chodzić do przedszkola Wtedy Pani dzieci w jedno miejsce woła Sznupek w mig doradza oraz informuje I o bezpieczeństwie wiedzę przekazuje Spotkać Sznupka możesz także w swojej szkole Dla niego to wielkie do działania pole O drodze do szkoły chętnie Ci opowie Zadba by ta wiedza została w Twej głowie Sznupek może gościć także w Twoim domu W postaci maskotki, plakatu, dyplomu Może z kalendarza, co wisi na ścianie Codziennie umilać poranne wstawanie A może i Ty chcesz być bohaterem? Wypracuj więc w sobie właściwą manierę! I zacznij Sznupka wiernie naśladować