Wybuch w domu w Ustroniu. Nie żyją dwie osoby Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Cieszyńscy policjanci ustalają przyczyny i okoliczności wybuchu, do którego doszło w niedzielę w domu jednorodzinnym w Ustroniu. Do szpitala została przewieziona 51-letnia kobieta, którą z miejsca zdarzenia ewakuowali strażacy. Niestety, w trakcie akcji poszukiwawczej strażacy znaleźli ciała dwóch mężczyzn, którzy w momencie wybuchu znajdowali się w domu.

Dyżurny cieszyńskiej jednostki zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu w domu jednorodzinnym otrzymał w niedzielę tuż przed 10.00. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, a także strażacy, którzy przystąpili do akcji ratowniczej. Strażacy z miejsca zdarzenia ewakuowali 51-letnią mieszkankę domu, która natychmiast została przekazana służbom medycznym, a następnie przewieziona do szpitala. Zebrane przez mundurowych informacje wskazywały na to, że w zniszczonym w wyniku wybuchu budynku, najprawdopodobniej znajdują się jeszcze dwie osoby. Niestety, w trakcie akcji ratowniczej, strażacy znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 60 i 65 lat.

Działania strażaków wspierała grupa blisko 40 policjantów, w tym specjalistów z Zespołu do spraw Katastrof Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kryminalnych i z pionu prewencji cieszyńskiej komendy oraz mundurowych z katowickiego oddziału prewencji. Podczas poszukiwań wykorzystywany był ciężki sprzęt ratowniczy, drony, kamery termowizyjne oraz psy ratownicze.

Obecni na miejscu tragedii policjanci, kierowani przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Arkadiusza Blocha, zabezpieczali miejsce zdarzenia, ustalali okoliczności zdarzenia oraz rozmawiali ze świadkami. Wszystkie czynności na miejscu nadzorował Prokurator Rejonowy. Mundurowi zabezpieczali ślady, które pomogą w wyjaśnieniu przebiegu tego zdarzenia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest przez śledczych szczegółowo analizowany. Czynności na miejscu zdarzenia trwały do późnych godzin nocnych.

Brało w nich udział blisko 150 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Bielska-Białej. Do działań zaangażowana była wyspecjalizowana w tego rodzaju zdarzeniach grupa ratowniczo-poszukiwawcza PSP Jastrzębie-Zdrój. Ich działania nadzorował Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusz Przybyła oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski. Na miejscu tragedii obecny był również Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz. Na poniedziałek zaplanowane są dalsze czynności procesowe, w tym z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi cieszyńska Prokuratura.