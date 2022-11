Policjantka na podium najważniejszych zawodów brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce Data publikacji 29.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podkomisarz Monika Janos z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podczas listopadowych XVIII Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu wywalczyła brązowy medal. Wzięło w nich udział ponad 2300 zawodników. Na matach do pojedynków stanęli najlepsi wojownicy w kraju. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni sukces naszej policjantki w tej sztuce walki.

W dniach od 11 do 13 listopada 2022 roku w Gnieźnie odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu. To sportowe święto dla wszystkich miłośników formuły walki w GI, czyli kimonach. Brazylijskie Jiu-Jitsu to sztuka walki wywodząca się z judo i zapasów. Wzbogacona jest o techniki, które umożliwiają przewrócenie przeciwnika na ziemię i uzyskanie nad nim całkowitej kontroli, poprzez zablokowanie jego ruchów. W tym celu stosuje się dźwignie, duszenia i chwyty unieruchamiające. Podkomisarz Monika Janos, na co dzień pełniąca służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, zmierzyła się z innymi miłośniczkami tej dyscypliny. W kategorii purpurowych i brązowych pasów zajęła wysokie, trzecie miejsce.

Swoją sportową karierę podkomisarz Monika Janos jeszcze jako nastolatka rozpoczynała w klubie Gwardia Bielsko-Biała w judo, dochodząc do najwyższego, czarnego pasa w tej sztuce walki. Poza licznymi krajowymi zawodami, z których przywiozła wiele złotych medali, odnosiła też znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Była zawodniczką kadry narodowej. Reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Świata i Europy, osiągając liczne sukcesy (3 medale z mistrzostw Europy i 2 z mistrzostw świata ). Sportową karierę przerwała kontuzja, ale teraz Monika - prywatnie żona i mama dwóch nastoletnich bliźniaczek, wraca na matę, mierząc w najwyższe miejsca podium.