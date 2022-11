Policjanci zlikwidowali wytwórnię fałszywych pieniędzy Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Chorzowscy kryminalni namierzyli i zlikwidowali ośrodek fałszerski działający na terenie Chorzowa, w którym kobieta i dwóch mężczyzn podrabiali pieniądze. Stróże prawa wraz z policyjnym technikiem kryminalistyki znaleźli w mieszkaniu fałszywe pieniądze oraz przedmioty służące do ich produkcji. Zatrzymanym grozi nawet 25 lat więzienia.

Początkiem rozbicia chorzowskiego ośrodka fałszerstwa pieniędzy były niepokojące zgłoszenia z kilku placówek handlowych na terenie miasta o odkryciu w utargu pojedynczych podrobionych banknotów o nominale 50 złotych polskich. Specjalnie utworzona grupa operacyjna, złożona z najlepszych chorzowskich kryminalnych, rozpoczęła skoncentrowała się w głównej mierze na identyfikacji osoby, która wprowadziła fałszywe pieniądze do obiegu oraz ustaleniu miejsca, gdzie produkowane są „fałszywki”. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego, kryminalni z komendy wytypowali mieszkanie na terenie Chorzowa, w którym prawdopodobnie miał funkcjonować ośrodek fałszerski. Rano stróże prawa weszli do lokalu, w którym zastano trzy osoby w wieku od 18 do 49 lat. Chwilę później okazało się, że był to właściwy trop, podczas przeszukania policjanci odkryli, że zorganizowano tu małą firmę poligraficzną, w której produkowane były fałszywe banknoty. Kryminalni wraz z policyjnym technikiem kryminalistyki zabezpieczyli sprzęt komputerowy, drukarkę, papier do produkcji banknotów oraz 25 sztuk gotowych, fałszywych 50-złotówek. Zatrzymane osoby trafiły już do policyjnego aresztu. Teraz trwa ustalanie ich konkretnych ról w przestępczym procederze.O dalszym losie fałszerzy zadecyduje chorzowski sąd, za tak poważne przestępstwo grozi im nawet 25 lat za kratami.