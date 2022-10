Bohaterska postawa 20-latka

W związku z reportażem „Niesłusznie zabrali prawo jazdy. Nie ma takiego przepisu”, dotyczącym cofnięcia uprawnień do kierowania 23-letniej mieszkance Zabrza, który 12 października został wyemitowany w programie Interwencja, informujemy, że przedstawione przez autorkę informacje nie są prawdziwe. Kobiecie, której był poświęcony reportaż odebrano prawo jazdy, ponieważ spowodowała wypadek na drodze, co jest przestępstwem. W związku z tym, że popełniła ten czyn jako tzw. młody kierowca, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach miał obowiązek wystąpić z wnioskiem do Prezydent Miasta Zabrze o cofnięcie 23-latce uprawnień.