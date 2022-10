"Lotnisko 2022". Ćwiczenia dowódczo-sztabowe służb w Rybniku Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piątek, godzina 09.00. Dyżurny rybnickiej komendy został powiadomiony telefonicznie o wtargnięciu trzech nieuprawnionych osób na teren lotniska sportowego w Rybniku–Gotartowicach należącego do Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Osoby posiadają niebezpieczne narzędzia. To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili rybniccy policjanci oraz strażacy.

To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Lotnisko 2022”, które odbyły się w piątek na terenie Rybnika.



Kolejno stróże prawa izolują miejsca zdarzenia oraz teren przyległy ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Wojewódzkiej 935, zabezpieczają miejsce zdarzenia. Z kolei dyżurny jednostki powiadamia dowódcę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, a także zespół negocjacyjny. Z uzyskanych informacji wynika, że jedna z osób ukryła się w jednym z pomieszczeniu biurowych na terenie hangaru lotniczego, natomiast dwie osoby znajdują się w rejonie stacji paliw. Skierowana na miejsce zdarzenia grupa realizacyjna z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pracowników przebywających na terenie lotniska niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania osób niebezpiecznych. Policjanci sprawdzają obiekt pod kątem zatrzymania osób niebezpiecznych. W pomieszczeniach biurowych zostaje zatrzymana jedna osoba. Patrol zabezpieczający informuje, że druga osoba ucieka z rejonu stacji paliw w kierunku płyty lotniska - zostaje zatrzymana przy użyciu psa służbowego oraz z wykorzystaniem środka pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających (granat hukowo – błyskowy). Trzecia osoba chowa się wewnątrz statku powietrznego zaparkowanego przy stacji paliw. Policjanci z grupy realizacyjnej obezwładniają i zatrzymują wszystkich sprawców, przy których zostają zabezpieczone niebezpieczne przedmioty.



Podczas zatrzymania jeden ze sprawców zaprószył ogień w pobliżu stacji paliw obsługującej samoloty. Mundurowi wraz z osobami zatrzymanymi podejmują ewakuację. Do działań przystępują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Po zakończonej akcji policjanci sprawdzają hangar techniczny wraz z budynkami przyległymi pod kątem podłożenia urządzeń wybuchowych. Podczas sprawdzenia obiektu lotniska informacja o możliwości podłożenia urządzenia wybuchowego nie została potwierdzona. Następnie Technik Kryminalistki wraz z grupą dochodzeniową przystępują do zabezpieczenia materiałów dowodowych. Na zakończenie kierownik ćwiczenia przekazuje obiekt osobie odpowiedzialnej za ochronę lotniska.



Celem ćwiczenia było sprawdzenie mobilności, szybkości działania oraz zakresu współpracy policji z innymi służbami w sytuacji kryzysowej. Podczas podsumowania, któremu przewodził Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku mł. insp. Roman Chlubek oraz kierownictwo jednostki, omówiono przebieg ćwiczenia i poddano je ocenie przez obserwatorów. Jak wskazano działania przebiegły bardzo szybko, sprawnie i co najważniejsze, skutecznie.

Film video_Lotnisko_2022.mp4 Opis filmu: Nagranie ćwiczeń dowódczo - sztabowych "Lotnisko". Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik video_Lotnisko_2022.mp4 (format mp4 - rozmiar 28.6 MB)