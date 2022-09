Policjanci przekazali historyczną broń do Muzeum Zamkowego w Pszczynie

W Parku Kuronia w Sosnowcu policjanci wspólnie ze wszystkimi przyjaciółmi i znajomymi byłego policjanta Piotra Habryki pobiegli, by wesprzeć go w walce o powrót do zdrowia. Bieg zorganizowany został z inicjatywy sosnowieckich mundurowych wspólnie z fundacją Rób Dobro, która opiekuje się Piotrem, a cały dochód z imprezy zasili konto, na którym zbierane są środki na jego rehabilitację. Podczas biegu policjanci zainaugurowali również kampanię na rzecz pieszych.