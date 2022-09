Dzielnicowy z Mysłowic trzykrotnie na podium Mistrzostw Polski

Totalne lekceważenie przepisów ruchu drogowego, brawura i skrajna nieodpowiedzialność doprowadziły do kumulacji 31 punktów karnych dla kierowcy osobowego opla. Tego wątpliwego wyczynu dokonał w zaledwie 2 minuty. Dzięki nagraniu otrzymanemu na skrzynkę Stop Agresji Drogowej został namierzony przez policjantów, a jego sprawa trafiła do sądu. Teraz grozi mu do 30 tys. złotych grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów.