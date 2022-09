Zwierzę to nie zabawka Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i bytomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ujawnili w jednym z mieszkań zwierzęta egzotyczne, które nie miały zapewnionych właściwych warunków do życia. Ponadto właścicielka 7 małp i papugi ary nie posiadała stosownych zezwoleń. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą z bytomskiej komendy wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i bytomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w jednym z mieszkań w centrum Bytomia ujawnili zwierzęta egzotyczne, które utrzymywane były w niewłaściwych warunkach bytowania. W zbyt ciasnych klatkach znajdowało siedem małp i papuga ara. Ponadto 46-letnia właścicielka zwierząt nie posiadała stosownych zezwoleń wymaganych przy hodowli posiadanych gatunków zwierząt egzotycznych. Decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii zwierzęta pozostały pod opieką kobiety, która zobowiązała się w terminie do 14 dni poprawić warunki bytowe zwierząt, które dodatkowo zostały objęte kontrolą lekarza weterynarii i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Przypominamy, że zwierzę nie jest zabawką, ani rzeczą i wymaga należytej opieki. To istota żywa, która czuje i cierpi. Jeśli nie potrafimy w odpowiedni sposób zadbać o potrzeby zwierzęcia, nie decydujmy się na jego zakup. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłosić organom ścigania. Przepisy reguluje Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, w której zawarte są zasady obchodzenia się ze zwierzętami i przepisy karne dotyczące ich niewłaściwego traktowania. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że obecnie do sprzedaży jest oferowanych dużo różnych gatunków zwierząt egzotycznych, które nie należą do łatwych w hodowli i wymagają specjalnego traktowania. Przypominamy również, że w większości przypadków hodowli zwierząt egzotycznych wymagane są stosowne zezwolenia, które nakłada na ich właścicieli przyjęta przez Polskę Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także Konwencją Waszyngtońską (w skrócie CITES). To międzynarodowa umowa pomiędzy rządami, której celem jest ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Pozwala kontrolować, czy handel przedstawicielami tych gatunków nie zagraża ich przetrwaniu.

Konwencja Waszyngtońska (CITES)

