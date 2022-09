Narkotyki i środki odurzające schowane w pluszakach... Data publikacji 06.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żorscy policjanci zatrzymali 48-letnią mieszkankę Żor. Kobieta od kilku tygodni była obserwowana w związku z podejrzeniem handlu narkotykami. W jej mieszkaniu stróże prawa odnaleźli ponad 300 gramów substancji psychoaktywnych, tabletki MDMA oraz prawie 24 gramy marihuany. Narkotyki ukryto w pluszowych zabawkach. Kobiecie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek wcześnie rano policjanci weszli do kilku mieszkań na terenie miasta. Przeszukania to wynik działań, które kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową prowadzili od kilku tygodni. W jednym z lokali policjanci zastali kompletnie zaskoczoną widokiem mundurowych 48-letnią kobietę. W jej mieszkaniu policjanci odnaleźli ponad 300 gramów substancji psychoaktywnych, tabletki MDMA oraz prawie 24 gramy marihuany. W trakcie przeszukania zabezpieczyli również prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Większość narkotyków była już przygotowana do sprzedaży i ukryta w pluszowych zabawkach. Z kolei pieniądze znajdowały się w dziecięcych portfelach. Zabezpieczona została również elektroniczna waga służąca do porcjowania narkotyków, kruszarki do suszu oraz biżuteria.



Za posiadanie znacznej ilości narkotyków kobiecie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora została objęta policyjnym dozorem.