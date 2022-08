Z powietrza zabezpieczają Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 2022 Data publikacji 28.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 26 sierpnia rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 organizowane przez Polskę i Słowenię. Nad bezpieczeństwem w Katowicach i Gliwicach, gdzie rozgrywane są mecze, czuwają śląscy policjanci wspierani przez kolegów z całej Polski. Przestrzeń powietrzną patroluje policyjny śmigłowiec Bell 407GXi.

Zabezpieczenie dużych sportowych międzynarodowych wydarzeń, do których niewątpliwie należą mistrzostwa świata w siatkówce organizowane przez Polskę i Słowenię, to wyzwanie dla służb. Na terenie Polski mecze rozgrywane są w katowickim Spodku oraz gliwickiej Arenie. Nad bezpieczeństwem kibiców i sportowców, ale również mieszkańców czuwają śląscy policjanci wspierani przez swoich kolegów z całego kraju. Wśród nich są policjanci z sekcji pilotów Lotnictwa Policji, którzy patrolują przestrzeń powietrzną z pokładu śmigłowca Bell 407GXi. Dzięki zamontowanym głowicom optoelektronicznym i szperaczom załoga śmigłowca może prowadzić obserwację w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy.



Policyjne lotnictwo pełni ważną rolę podczas zabezpieczenia największych i najważniejszych wydarzeń w kraju, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym. W minionych latach tak było m.in. podczas Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Katowicach, Szczytu NATO, jak również imprez masowych, na przykład przystanków Woodstock. Śmigłowce wykorzystywane są także podczas poszukiwań osób zaginionych, realizacji niektórych zadań kryminalnych, do niezwłocznego transportu służb na miejsce zdarzeń, zadań pościgowych, działania w sytuacjach kryzysowych, obserwacji, akcjach ratowniczych, w celu rejestracji foto-video oraz zadań szkoleniowych. Lotnictwo Policji współdziała również z lotnictwem MON , SG , LPR , TOPR oraz policji państw sąsiednich.



Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 na śląskim niebie możemy zobaczyć policyjny śmigłowiec Bell 407GXi. Jest to jeden z trzech egzemplarzy, które trafiły do służby w 2020 roku. Belle 407GXi zostały zakupione w ramach Programu Modernizacji Policji. W porównaniu do swoich poprzedników (Bell 207) maszyna wyróżnia się przede wszystkim większą kabiną i czterołopatowym śmigłem oraz nową jednostką napędową. Wyposażony jest w cyfrową awionikę G1000H NXi Integrated Flight Deck firmy Garmin i silnik Rolls-Royce M250-C47E/4 FADEC o mocy ponad 700 KM z systemem cyfrowego sterowania i kontroli (FADEC). Dwuosobowa załoga może zabrać na pokład pięciu pasażerów. Maszyna może osiągać prędkość 246 km/h . Na jednym tankowaniu jest w stanie pokonać dystans 624 km .

Film Śmigłowiec Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Śmigłowiec (format mp4 - rozmiar 27.33 MB)