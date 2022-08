Nieoczekiwany finał akcji "Senegal Welcome to Piekary" Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas powrotu do swojego kraju, grupa senegalskich piłkarzy, ze względów proceduralnych, utknęła na lotnisku w Wenecji. Policjantka z Piekar Śląskich zapożyczyła się na kwotę ponad 27 tysięcy na zakup nowych biletów, chroniąc w ten sposób młodych adeptów przed deportacją.

Tolerancja, szacunek, równość – to hasła, które przyświecały piekarskim policjantom w ramach działań pn. „Wszyscy jesteśmy równi”, prowadzonej od 2019 roku. Pomysłodawczynią oraz koordynatorką tej akcji jest asp. Aleksandra Zydyk, która zajmuje się profilaktyką. Działania rozpoczęła trzy lata temu, prowadząc prelekcje na temat rasizmu z młodzieżą z piekarskich placówek oświatowych, osobami starszymi z miejscowych klubów seniora, a także podczas pikników rodzinnych.

Grupa senegalskich piłkarzy do Polski przyleciała 29 lipca i spędziła w naszym regionie blisko dwa tygodnie. Podczas ich pobytu, 30 lipca na terenie MOSiR-u, odbył się Pierwszy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, w którym na boisku zmierzyły się drużyny z Polski i Senegalu. Następnie młodzi piłkarze zwiedzali region i poznawali naszą kulturę. 10 sierpnia drużyna Jed Foot pożegnała się z przyjaciółmi z Polski i wyruszyła w długą drogę do domu. Wylot z Krakowa do Wenecji odbył się bez problemów. Niestety, podczas odprawy na kolejny lot okazało się, że młodzi piłkarze nie posiadają testów PCR na COVID-19 i nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Asp. Aleksandra Zydyk wraz z Paco, który pochodzi z Senegalu, a z którym wspólnie zorganizowała całe przedsięwzięcie, próbowali wyjaśnić całą sytuację, jednak bezskutecznie. Jedynym rozwiązaniem chroniącym grupę piłkarzy przed deportacją, z uwagi na kończącą się ważność wiz, był zakup nowych biletów lotniczych. Nie mogąc dopuścić do deportacji, policjantka zakupiła bilety, zapożyczając się na kwotę ponad 27 tysięcy złotych. Aby pomóc w spłacie zobowiązania, założona została zrzutka.

Dodatkowo już jutro w godz. 17.00-20.00, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, zaprasza do Parku w Kamieniu na wspólny trening biegowy, który jednocześnie będzie okazją do wsparcia Oli przez złożenie datków. Dla wszystkich uczestników treningu przygotowaliśmy liczne atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Czekają na Was gadżety, słodkości i inne liczne nagrody. Przybywajcie!

Film Senegal_Welcome_to_Piekary.mp4 Opis filmu: Senegal Welcome to Piekary Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Senegal_Welcome_to_Piekary.mp4 (format mp4 - rozmiar 45.63 MB)