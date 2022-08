Katowicki policjant odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 11.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Łukasz Osiecki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, został odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant został wyróżniony za aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Oddał już ponad 21 litrów krwi.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami.



Starszy aspirant Łukasz Osiecki pomaganie ma we krwi, dzieli się nią od ponad 20 lat. Łącznie przez te lata, dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia, oddał już ponad 21 litrów krwi. Teraz został uhonorowany orderem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.



Krwiodawca od 16 lat służy w Policji. Obecnie pracuje w pionie kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.



Każdy z nas może pomóc innym, oddając krew. To bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować, ani kupić. Zachęcamy do dzielenia się tą najcenniejszą cząstką siebie - to nic nie kosztuje.