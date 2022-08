Policjanci, z pomocą drona, odnaleźli zaginionego 82-latka Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci od poniedziałku poszukiwali zaginionego 82-letniego mieszkańca Zabrza. W działania zaangażowano również policjantów z katowickiego oddziału prewencji oraz policyjnego drona ze Sztabu Policji KWP w Katowicach. Dzięki wspólnie podjętym działaniom, wczoraj odnaleziono zaginionego mężczyznę, który został przetransportowany do szpitala.

W poniedziałek rano 82-letni mieszkaniec Zabrza wyszedł z domu. Gdy długo nie wracał i rodzina nie mogła nawiązać z nim kontaktu, zawiadomiono miejscowych policjantów. Rozpoczęto poszukiwania, do których zaangażowano również mundurowych z katowickiego oddziału prewencji i drona ze Sztabu Policji w KWP w Katowicach. To właśnie jego operator odnalazł i wskazał lokalizację zaginionego mężczyzny. Natychmiast w to miejsce ruszyli zabrzańscy policjanci, którzy zauważyli mężczyznę w cieku wodnym na zalesionym terenie. Próbował on złapać powietrze, wynurzając głowę z wody. Seniorowi natychmiast została udzielona pierwsza pomoc. Okazało się, że mężczyzna wybrał się tam na spacer, podczas którego wpadł do zagłębienia wypełnionego wodą. Z uwagi na trudno dostępny dla pojazdów teren, na miejscu wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którego załoga zabrała wyziębionego 82-latka do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza pomoc medyczna.

Opis filmu: Film kolorowy przedstawiający akcję ratunkową. Na filmie widać śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wykonujący transport medyczny osoby zaginionej. Na filmie widać również oznakowany radiowóz Policji. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.45 MB)