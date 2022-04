Narkotyki warte prawie 230 tys. zł nie trafią na rynek Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komisariatu I w Częstochowie zatrzymali czterech mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Dwóch z nich trafiło do aresztu za posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 4,5 kg amfetaminy i marihuany, ponad 400 tabletek ekstazy i 30 LSD oraz mefedron i metamfetaminę.

Kryminalni z Komisariatu I Policji w Częstochowie uzyskali informację o kilku mężczyznach handlujących narkotykami na terenie Częstochowy, ustalając następnie miejsca, w których mogą przebywać. We wtorek w Częstochowie zatrzymali trzech mężczyzn. 26 i 29-latek posiadali przy sobie kilka działek zielonego suszu. Trzeci w wieku 27 lat miał natomiast znaczną ilość marihuany, mefedron, amfetaminę, tabletki ekstazy i LSD o łącznej wartości ponad 110 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie.

Kilka dni później stróże prawa zatrzymali kolejnego przestępcę narkotykowego. Przy 22-latku znaleźli prawie 42 tysiące działek dilerskich amfetaminy, blisko 600 metamfetaminy, prawie 400 tabletek ekstazy i kilkadziesiąt tabletek psychotropowych. Ponadto w pomieszczeniu gospodarczym policjanci znaleźli 4 sztuki broni, która została przekazana do dalszych badań specjalistycznych, by ustalić, czy jej posiadanie nie wymaga stosownych zezwoleń. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-letniego handlarza. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi kara do 10 lat więzienia.