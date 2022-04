Przyszli adepci służb mundurowych z prestiżowymi wyróżnieniami

Na co dzień policjant z bytomskiej komendy chroni i stoi na straży prawa. Po służbie pomaga potrzebującym. Swoją opieką otoczył dwie rodziny uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy. Mundurowy nie tylko przyjął uchodźców pod swój dach, ale zadbał również o to, by niczego im nie brakowało. Sprawił, że w tym trudnym dla nich czasie, mogą czuć się bezpiecznie.