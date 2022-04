Wsparli tych, którzy zostali na Ukrainie

Osoby, które zostały na Ukrainie, także bardzo potrzebują naszej pomocy. Pomyśleli o tym policjanci oraz pracownicy cywilni z jastrzębskiej komendy, którzy zorganizowali dla nich zbiórkę. Artykuły higieniczne, lekarstwa, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, a także odzież — wszystko to trafiło już do Czernichowa na Ukrainie.