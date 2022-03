Służby mundurowe razem dla najmłodszych z Ukrainy Data publikacji 18.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowiccy policjanci, wspólnie ze śląskimi strażakami i funkcjonariuszami katowickiej straży miejskiej, przeprowadzili na dworcu kolejowym akcję profilaktyczną skierowaną do uchodźców z Ukrainy, którzy do naszego kraju przyjechali z dziećmi. Każde dziecko otrzymało bransoletkę, na której rodzic może wpisać swój numer telefonu, co pomoże w sytuacji, gdy dziecko się zgubi. Kolejne działania już wkrótce...

Codziennie do Katowic przyjeżdża kilka pociągów z uchodźcami z Ukrainy, którzy docierają do stolicy Śląska najczęściej z Przemyśla. Wielu z nich jedzie dalej, ale część pozostaje na Śląsku. Osoby te już na kolejowym dworcu otrzymują pierwszą pomoc w punkcie informacyjno-doradczym. Mogą się ogrzać w specjalnie przygotowanych przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Katowicach namiotach, a także zjeść posiłek i w spokoju odpocząć przed dalszą podróżą. Przygotowano również specjalne pokoje dla matek z dziećmi. Codziennie na dworcu pełnią służbę policjanci katowickiej komendy wspólnie z mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na dworcu. Uchodźcy mogą liczyć również na ogromną pomoc śląskich strażaków, katowickich strażników, a także wielu wolontariuszy, którzy służą pomocą, zwłaszcza w zakresie tłumaczenia na język ukraiński.

Przez katowicki dworzec kolejowy w ciągu dnia przemieszczają się tysiące osób z całego województwa. To miejsce, gdzie tak jak i w innym zatłoczonych lokalizacjach, łatwo się dziecku zgubić. Dlatego też, dbając o bezpieczeństwo najmłodszych podróżnych - ukraińskich i polskich dzieci - katowiccy policjanci zaprosili do współpracy podczas kampanii „Mamo, Tato Nie zgub mnie”, śląskich strażaków. Do działań zaangażowali się również funkcjonariusze Straży Miejskiej w Katowicach i katowicki magistrat. Mundurowym towarzyszył policyjny Sznupek i Rysiu ze straży miejskiej. Maskotki mundurowych bardzo ucieszyły dzieci, które oczekiwały z rodzicami na dalszą podróż. Strażacy każdemu dziecku wręczali opaski odblaskowe i zawieszki, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych zwłaszcza po zmroku, jak również w trudnych warunkach pogodowych. Policjanci i strażnicy przekazywali silikonowe bransoletki dla dzieci z numerami alarmowymi, a także z wolnym miejscem, w którym rodzic może wpisać swój numer telefonu, co z pewnością pomoże, gdyby dziecko się zgubiło. Jest to ważny element bezpieczeństwa, który jest bardzo pomocny zwłaszcza w podróży, czy też w innych tłocznych miejscach.

Mamy ogromną nadzieję, że przekazane dzieciom worki odblaskowe, opaski, chusty, czapki, bransoletki „Niezgubki” i kolorowanki sprawiły najmłodszym choć trochę radości, a rodziców uspokoiły, że ich dzieci mogą być bezpieczniejsze. Kolejne działania służb w tym zakresie na katowickim dworcu już wkrótce.