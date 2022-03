Wodzisławscy dzielnicowi i pies Sznupek odwiedzili dzieci z Ukrainy

Kryminalni zlikwidowali domowe laboratorium chemiczne służące do produkcji środków narkotycznych. Na gorącym uczynku w trakcie produkcji amfetaminy policjanci zatrzymali jastrzębianina oraz mieszkańca Katowic. W mieszkaniu zabezpieczono gotowe już narkotyki - 25 kg amfetaminy i 1 kg katynonu - oraz prekursory służące do ich produkcji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Decyzją sądu obaj trafili do aresztu.