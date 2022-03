Każdego dnia pomagają uchodźcom

Od 14 do 27 lutego w województwie śląskim prowadzone były działania “Bezpieczne ferie”. Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w naszym regionie czuwała zwiększona liczba policjantów z prewencji i drogówki. Mundurowi koncentrowali się nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych, ale także na drogach, po to, by ułatwić podróżnym dotarcie do celu. W porównaniu do ubiegłych ferii, odnotowano mniej zdarzeń na drogach.