Bezpieczny początek ferii na Śląsku

Śląska Policja przez cały okres trwania zimowego wypoczynku prowadzi działania "Bezpieczne ferie". Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach. Policjanci dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży korzystających z zimowego wypoczynku. W okresie wymiany turnusów wypoczynkowych działania te będą nasilone. Początek ferii w województwie śląskim zainaugurowały kontrole udających się na miejsca zimowego wypoczynku autokarów, które policjanci śląskiej drogówki prowadzili wspólnie z funkcjonariuszami ITD.

Akcja „Bezpieczne Ferie” jest prowadzona i nadzorowana przez Biuro Ruchu Drogowego KGP. Od poniedziałku 14 lutego rozpoczęły się ferie w województwach: śląskim, pomorskim, podkarpackim, łódzkim i lubelskim. Natomiast już od piątku z tych rejonów kraju rozpoczęły się wyjazdy na zimowy wypoczynek.



Kierowcy muszą uważać na zmieniające się warunki atmosferyczne i dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze. Już na etapie planowania podróży powinniśmy zadbać między innymi o prawidłowe oświetlenie pojazdu. Kierowca powinien mieć też zapewnione dostateczne pole widzenia. Światła muszą być sprawne, a szyby czyste, ponieważ nawet chwilowa utrata możliwości obserwacji ruchu na drodze może doprowadzić do tragedii. Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.



W sobotę przy autostradzie DK 81 w Ochabach Małych (zjazd na Wiślicę) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili wspólne działania. Stróże prawa kontrolowali stan techniczny busów i autokarów, a także czasu pracy i stan trzeźwości kierujących. Jeżeli chodzi o stan techniczny, sprawdzane są każdorazowo elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo – układ hamulcowy, kierowniczy, układ wydechowy, stan opon, oświetlenie.



Podczas sobotnich działań policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Podróżujący w trakcie kontroli mogli przypomnieć sobie podstawową wiedzę na temat bezpiecznego podróżowania. Dzieci i młodzież odpowiadały, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i co może grozić osobom bez zapiętych pasów. Po otrzymaniu elementów odblaskowych mundurowi tłumaczyli, w jaki sposób je nosić, aby być lepiej widocznym na drodze. Najmłodszym podczas kontroli czas umilał Sznupek - maskotka Śląskiej Policji. Działania wsparli także uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, którzy towarzyszyli policyjnej maskotce i również rozdawali odblaski. Wspólne działania wszystkich służb powodują, że czas trwania kontroli jest krótszy i mniej uciążliwy dla kierującego i pasażerów.

Policja przypomina o usłudze świadczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wypoczynek można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie na stronie BezpiecznyAutobus.gov.pl.