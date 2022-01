Policjanci przechwycili 100 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z kryminalnymi będzińskiej jednostki przechwycili wyroby tytoniowe pozbawione polskich znaków akcyzy. Mundurowi znaleźli łącznie 100 tysięcy sztuk „lewych” papierosów. Zatrzymany 48-latek usłyszał już zarzuty. Uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosło ponad 90 tysięcy złotych.

Śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz ze stróżami prawa z będzińskiej komendy zatrzymali 48-latka na terenie Mierzęcic, który w domu prowadził produkcję nielegalnych papierosów. Katowiccy policjanci ustalili, iż na terenie jednej z prywatnych posesji dochodzi do wytwarzania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Gdy mundurowi wkroczyli na teren posesji, w samochodzie należącym do mężczyzny przechwycili łącznie 100 tysięcy sztuk papierosów. Stróże prawa w trakcie przeszukania domu znaleźli dwie maszyny służące do pakowania papierosów oraz foliowania gotowych paczek. Ponadto policjanci zabezpieczyli tysiące kartonowych opakowań z oznaczeniami znanych marek tytoniowych. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 90 tysięcy złotych. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwo 48-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.