Pseudokibice ze Śląska aresztowani za pobicie i usiłowanie rozboju Data publikacji 10.11.2021 Policjanci z komisariatu I wspólnie z kryminalnymi zwalczający przestępczość pseudokibiców w Częstochowie zatrzymali w niedzielę 2 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla w wieku 26 i 27 lat, którzy wspólnie z 16-letnim częstochowianinem usiłowali dokonać rozboju oraz napadli i pobili 6 przypadkowych osób. Cała trójka związana jest ze środowiskiem pseudokibiców sympatyzujących ze śląskimi klubami piłkarskimi. Dwóch z nich usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu, 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło pod koniec września. Mieszkańcy jednego z bloków w centrum Częstochowy zgłosili awanturę i pobicie. Policjanci, którzy interweniowali na miejscu, ustalili, że 3 nieznanych sprawców weszło do jednego z bloków w centrum miasta i bez powodu pobiło pięciu mieszkających tam lokatorów.



Ze wstępnych ustaleń wynikało, że wcześniej mężczyźni poznali dwie częstochowianki w centrum miasta. Jedna z nich jako pierwsza opuściła towarzystwo i poszła do mieszkania swojej koleżanki więc nowo poznani postanowili, że pójdą po nią. Nie znali dokładnego adresu, dlatego dwóch z nich weszło do jednej z klatek i próbując znaleźć swoją nową koleżankę, pukali do każdych drzwi. Trzeci czekał przed blokiem. Po kilku nieudanych próbach w końcu dwóch mężczyzn weszło do jednego z mieszkań, gdzie była poszukiwana przez nich dziewczynę. Gdy zobaczyli, że w mieszkaniu byli jeszcze dwaj mężczyźni, bez słowa wyjaśnienia pobili ich, a następnie chcieli ukraść stojący w przedpokoju rower. Opór lokatora sprawił, że roweru nie udało im się ukraść, dlatego wyszli z mieszkania i skierowali się w stronę wyjścia.



Odgłosy awantury usłyszeli sąsiedzi. Chcąc dowiedzieć się co się stało i upomnieć lokatorów mieszkania, z którego również poprzedniego wieczoru słychać było głośne odgłosy imprezy, wyszli na korytarz. Gdy rozmawiali z najemcą lokalu, wrócili napastnicy. Tym razem był z nimi też trzeci mężczyzna. Gdy zobaczyli stojące na klatce osoby, zaczęli wszystkie po kolei bić, po czym uciekli. W toku postępowania policjanci ustalili, że ci sami mężczyźni tego samego dnia, również bez powodu, zaatakowali mężczyznę, który wykonywał prace budowlane na jednej z pobliskich ulic.



Kryminalni z komisariatu I wspólnie z operacyjnymi zajmującymi się przestępczością pseudokibiców skrupulatnie analizowali zebrany materiał i sprawdzali każdy trop, mogący naprowadzić ich na przestępców. Dysponując podanym przez pokrzywdzonych rysopisem, byli pewni, że za tymi przestępstwami stoją osoby spoza naszego powiatu. Po 1,5 miesiąca zatrzymali w Kędzierzynie-Koźlu dwóch agresorów powiązanych ze środowiskami pseudokibiców. To mieszkańcy tego miasta w wieku 27 i 26 lat. Podczas legitymowania 26-latka okazało się, że jest on poszukiwany przez opolski wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności za pobicie. Za swój chuligański czyn mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im od 4 do 12 lat pozbawienia wolności. Trzecim ze sprawców okazał się 16-letni mieszkaniec Częstochowy, który odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu względem pełnoletnich sprawców 2-miesięcznego aresztu.