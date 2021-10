Obudź się! Żyj!

Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Jaworzna, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uszkodził radiowóz. Wraz z nim zostały zatrzymane cztery podróżujące z nim osoby w wieku od 17 do 27 lat. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, a w aucie i przy zatrzymanych znaleziono kradzione tablice rejestracyjne, przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw i narkotyki.